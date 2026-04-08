Nelle vicinanze di una scuola in via Reggiana sono state attivate iniziative per modificare la gestione dei parcheggi. È stata avviata una raccolta di firme da consegnare alle autorità locali, con l’obiettivo di richiedere una revisione delle modalità di sosta. Nel frattempo, si stanno valutando soluzioni alternative alla viabilità attuale per alleggerire la situazione. La questione riguarda soprattutto le multe e il traffico nella zona.

Una raccolta di firme da depositare in Comune per chiedere una revisione del sistema dei parcheggi intorno al polo scolastico di Reggiana. Rossella Risaliti, ex consigliera comunale a Prato, ingegnere e docente alle scuole superiori, a fine marzo è stata multata per sosta vietata nella viabilità interna di via di Reggiana. Il suo post, una video denuncia su Facebook, ha scatenato un polverone sul tela del rispetto delle regole e sollevato un problema parecchio sentito nella zona: la carenza di parcheggi a San Giusto. "Il mio post - dice la Risaliti - è stato travisato ma non voleva essere una critica alle forze di polizia locale che fanno un eccellente lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Multe in via di Reggiana: "Una viabilità alternativa"

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Multe in via di Reggiana: Una viabilità alternativaL’ex consigliera Risaliti, insieme ai residenti, ha avviato una raccolta firme. I parcheggi non sono sufficienti per insegnanti e lavoratori della zona. lanazione.it

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