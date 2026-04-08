Motorola ha annunciato il lancio di due nuovi dispositivi negli Stati Uniti, uno smartphone e un tablet. Lo smartphone si chiama Moto G Stylus 2026, mentre il tablet è il Moto Pad 2026. Entrambi i prodotti sono pensati per offrire funzionalità legate a produttività e creatività, e sono dotati di connettività 5G. La presentazione ufficiale ha avuto luogo recentemente, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Motorola ha presentato ufficialmente due nuovi dispositivi per il mercato degli Stati Uniti: lo smartphone Moto G Stylus (2026) e il tablet Moto Pad (2026), entrambi focalizzati su produttività e creatività. La Casa Alata punta a potenziare l’esperienza d’uso su diverse dimensioni di schermo, introducendo strumenti specifici per il disegno e il multitasking. Il lancio riguarda segmenti di fascia media e medio-bassa, con una forte spinta verso l’integrazione tra hardware e software intelligente. L’evoluzione tecnologica del Moto G Stylus (2026). Il nuovo smartphone si distingue per l’introduzione di un pennino attivo, capace di percepire sia la pressione che l’inclinazione nei software compatibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motorola svela Moto G Stylus e Moto Pad: creatività e 5G al top

Moto buds 2 plus annunciati da motorola al mobile world congressIl Mobile World Congress 2026 ha introdotto le novità audio di Motorola con l’annuncio ufficiale di due nuovi modelli: Moto Buds 2 Plus e Moto Buds 2.

Motorola, On air campagna per Moto G con Achille Lauro(Adnkronos) – Brand Ambassador ma anche creative director di una campagna che celebra l'espressione di sé e la possibilità di reinventarsi restando...

Motorola Moto G Stylus (2026) e Moto Pad (2026) sono ufficialiMotorola ha da poche ore ufficializzato lo smartphone Motorola Moto G Stylus (2026) e il tablet Motorola Moto Pad (2026). tuttoandroid.net

Con Moto G Stylus 2026, Motorola si avvicina sempre di più alla S PenMotorola ha appena lanciato due nuovi dispositivi destinati esclusivamente al mercato statunitense: abbiamo uno smartphone di fascia medio/alta con pennino, l’ormai classico Moto G Stylus (2026), e un ... hdblog.it