Morti sul lavoro 2026 | calo del 26,1% in Italia ma a Imperia l’incidenza tocca quota 22,2 per milione
Nel corso dei primi due mesi del 2026, i dati dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega indicano un calo del 26,1% nelle morti sul lavoro in Italia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, a Imperia, l’incidenza di decessi raggiunge quota 22,2 per milione di lavoratori, una percentuale superiore alla media nazionale. I numeri riflettono una diminuzione complessiva, ma evidenziano ancora differenze tra diverse aree del Paese.
I dati diffusi dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega mostrano un calo incoraggiante nei primi due mesi dell'anno. Le vittime sul lavoro a febbraio 2026 sono scese, confermando una diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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