Henrikh Mkhitaryan ha pubblicato un messaggio su Instagram in ricordo del suo ex allenatore, scomparso ieri. Nel post, l’attaccante ha scritto che il mister avrà sempre un posto speciale nel suo cuore. La notizia della morte dell’allenatore ha suscitato reazioni da parte di molti ex calciatori e membri del mondo del calcio. La scomparsa è stata annunciata attraverso canali ufficiali senza ulteriori dettagli disponibili.

di Stefano Cori Morte Lucescu, Henrikh Mkhitaryan su Instagram spende bellissime parole per il mister scomparso ieri. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu. Diversi calciatori si sono uniti al cordoglio per un uomo che ha fatto la storia di questo sport. Tra questi c’è Henrikh Mkhitaryan che sul suo profilo Instagram ha speso un pensiero bellissimo: IL MIO CUORE PIANGE «Mister, sei stato uno dei miei primissimi allenatori – colui che mi ha dato l’opportunità di crescere e iniziare la mia carriera internazionale. Ti sarò sempre grato per avermi dato la possibilità di vivere ciò che sognavo fin da ragazzo. Grazie per la guida, la fiducia e per aver contribuito a plasmare il giocatore e la persona che sono oggi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Morte Lucescu, Mkhitaryan: «Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore»

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