Andrea Pirlo ha pubblicato un messaggio sui social in ricordo di Lucescu, morto di recente. Nel post, il calciatore ha scritto “Grazie di tutto mister” accompagnando il messaggio con una foto. La notizia della scomparsa dell’ex allenatore ha suscitato reazioni nel mondo del calcio. Pirlo e Lucescu avevano avuto un rapporto professionale e personale durante il loro percorso nel calcio.

di Angelo Ciarletta Morte Lucescu, il messaggio strappalacrime di Andrea Pirlo sui social per il suo ex allenatore. Ecco che cosa ha scritto l’ex bianconero. L’intero panorama calcistico internazionale è in lutto per la scomparsa di Mircea Lucescu, spentosi ieri a causa di complicazioni cardiache. Molti protagonisti dello sport hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Tra i messaggi più toccanti figura quello di Andrea Pirlo, ex regista bianconero dallo stile inconfondibile e oggi allenatore, che fu lanciato proprio dal maestro romeno all’inizio della carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Morte Lucescu, il messaggio strappalacrime di Pirlo per il suo ex allenatore: «Grazie di tutto mister» – FOTO

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