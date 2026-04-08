È scomparso a 80 anni un ex allenatore molto noto nel calcio italiano, con una lunga carriera alle spalle in diverse squadre di Serie A. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio da parte di vari club e personalità del settore, che hanno ricordato il suo ruolo come uomo di calcio e avversario leale. La sua morte è stata confermata attraverso comunicati ufficiali e ha generato commenti di rispetto da parte di molti addetti ai lavori.

Dopo aver subito numerosi infarti in pochi giorni, l'ultimo gli è stato fatale. Il Milan ha voluto ricordare Lucescu con un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X'. Con la classe e con il garbo consueto, in queste circostanze, da parte del club rossonero. 'AC Milan ricorda con affetto Mircea Lucescu, un vero uomo di calcio e un leale avversario in molte partite. Il Club esprime le più sentite condoglianze e si stringe alla sua famiglia in questo momento di difficoltà", ha scritto il Milan in ricordo di Lucescu che, nella sua carriera da allenatore in Serie A, si era anche fermato a Milano, benché sulla sponda nerazzurra dei Navigli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Morte Lucescu, il cordoglio del Milan: “Vero uomo di calcio e un leale avversario”

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