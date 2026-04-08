A Monza, l’amministrazione comunale ha annunciato l’intenzione di aumentare i sistemi di videosorveglianza in alcune aree della città. Questa decisione arriva dopo una serie di atti di vandalismo che hanno danneggiato beni pubblici. L’obiettivo è migliorare il controllo e la sicurezza nelle zone interessate, rispondendo alle segnalazioni di comportamenti ritenuti dannosi per la collettività.

L’amministrazione di Monza sta pianificando un potenziamento della videosorveglianza per contrastare una serie di vandalismi che colpiscono i beni pubblici, segnali interpretati come sintomo di un malessere giovanile diffuso. Il Monumento ai Caduti di piazza Trento e Trieste è diventato il simbolo di questo fenomeno. La scorsa settimana, l’area è stata nuovamente occupata da persone che hanno utilizzato il luogo come spazio di ritrovo informale, lasciando a terra lattine, bottiglie di superalcolici e vino. Questi episodi di incuria si sommano a danni più severi accumulati negli anni. Alcuni individui hanno tentato di arrampicarsi sulla struttura, arrivando a staccare delle lastre in bronzo che riportano i nomi dei defunti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza: stop ai vandali con l’attacco della videosorveglianza

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