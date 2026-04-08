Montoggio riaprono le poste dopo un mese e mezzo

Dopo un mese e mezzo di chiusura per lavori di ristrutturazione, l’ufficio postale di Montoggio ha riaperto al pubblico. L’intervento ha riguardato la ristrutturazione secondo le modalità della tipologia Polis. La riapertura permette ora ai cittadini di usufruire nuovamente dei servizi postali normalmente offerti prima dei lavori. La struttura si trova nel centro del paese e rimane aperta negli orari abituali.

L’ufficio postale di Montoggio riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Aveva chiuso lo scorso 21 febbraio.Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Roma, 108, finalizzati ad accogliere anche tutti i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Scossa di terremoto, le Poste di Romito riaprono giovedìRomito Magra (La Spezia), 30 marzo 2026 – L’ufficio postale di Romito Magra, in via Provinciale 3, rimarrà chiuso fino a mercoledì 1° aprile compreso... Leggi anche: Tudor al Tottenham: è già finita. Dopo un mese e mezzo risoluzione consensuale