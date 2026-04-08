Montecitorio question time con il ministro Valditara
Oggi alle 15 si terrà in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio un question time con il ministro. L’evento sarà trasmesso dalla Rai, curato da Rai Parlamento, e vedrà coinvolti i membri dell’Assemblea nel dibattito con il ministro su questioni di interesse pubblico. La sessione rappresenta uno dei momenti istituzionali previsti nel calendario parlamentare.
ROMA – Si svolgerà oggi, 8 aprile, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponderà a interrogazioni sulle iniziative al fine di scongiurare forme di propaganda di ideologia politica o religiosa presso istituti scolastici (Sasso – Misto); sulle ulteriori iniziative al fine di concorrere all’educazione delle nuove generazioni e tutelare i minori dagli effetti pervasivi delle piattaforme digitali (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP); sulle misure volte al rafforzamento economico e professionale del personale della scuola (Miele – Lega). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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INFORMATIVA DEL GOVERNO Giovedì 9 aprile, prima a Montecitorio e poi a Palazzo Madama , il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni terrà l’informativa sull’azione di #Governo nello scenario internazionale - facebook.com facebook