Montecarlo Sinner si ritira dal torneo di doppio | cos’è successo

Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal torneo di doppio al Masters 1000 di Montecarlo, in programma mercoledì 8 aprile. La sua presenza nella competizione di doppio è stata cancellata senza ulteriori dettagli sul motivo del ritiro. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante la giornata di oggi. Il giocatore italiano non prenderà parte alle restanti partite di doppio del torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner si ritira dal torneo di doppio al Masters 1000 di Montecarlo, oggi mercoledì 8 aprile. Come si legge sul sito dell'Atp, il fuoriclasse azzurro non scenderà in campo nel match di domani in coppia con Zizou Bergs contro Andreozzi e Guinard. Cos'è successo? Una semplice questione di scelte e di priorità: nella giornata di giovedì 9 aprile, sia Sinner che il tennista belga saranno impegnati nei rispettivi match degli ottavi di finale del torneo di singolare. Insomma, pianificazione e gestione delle energie. Domani, Sinner se la vedrà agli ottavi contro il ceco Machac per agguantare un posto ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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