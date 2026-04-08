Jannik Sinner e Zizou Bergs hanno deciso di ritirarsi dal secondo turno di doppio al torneo di Montecarlo, un evento del circuito Masters 1000 che si svolge nel Principato. La scelta è stata comunicata prima dell’inizio delle partite, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La loro assenza ha modificato il quadro del torneo, lasciando aperti alcuni scenari per le successive fasi.

Jannik Sinner e Zizou Bergs non giocheranno il loro secondo turno di doppio a Montecarlo, nel Masters 1000 nel Principato. Ad annunciarlo è stato il padre di Bergs su X: “Ora è ufficiale, Jannik si ritira dal doppio. Non ci sarà il loro secondo turno. Comprensibile, visto che può diventare numero uno del mondo in questo torneo. Nonostante questo, per Zizou è stata una grande esperienza che non sarà mai dimenticata”, ha scritto il padre di Bergs. Sinner aveva deciso di giocare il torneo di doppio per disputare più partite possibili sulla superficie e prendere confidenza con la terra di Montecarlo. Aveva scelto Bergs visto che i due si trovano bene insieme e spesso il belga fa da sparring partner a Sinner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Montecarlo, Sinner e Bergs si ritirano dal torneo di doppio: i motivi della decisione

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