Montecarlo sfida Berrettini-Medvedev e Musetti | ecco i match di mercoledì

Il tabellone di singolare del torneo di Montecarlo si avvicina alla giornata di mercoledì 8 aprile, con diversi incontri in programma per determinare gli ottavi di finale. Tra le partite in programma ci sono un match tra due giocatori italiani e altre sfide tra tennisti di livello internazionale, tutte distribuite sui vari campi del Principato. La giornata promette confronti importanti in vista degli eventuali successi successivi.

Il tabellone di singolare del torneo di Montecarlo si prepara per la giornata di mercoledì 8 aprile, con l’obiettivo di definire gli ottavi di finale attraverso una serie di incontri strategici distribuiti sui diversi campi del Principato. L’attenzione è focalizzata sul Court Rainier III, dove l’azione inizierà con un confronto di alto profilo tra Daniil Medvedev, posizionato al settimo posto delle teste di serie, e Matteo Berrettini, che ha ottenuto l’accesso alla competizione tramite una wild card. La programmazione del campo principale prevede inoltre la presenza di Alexander Zverev, terzo seed, che affronterà il giocatore qualificato Cristian Garin. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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