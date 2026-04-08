Domani mattina, alle ore 11, si svolgerà il secondo match degli ottavi di finale a Montecarlo, dove il tennista italiano affronterà il giocatore ceco. La sfida deciderà chi accederà ai quarti di finale del torneo. La partita sarà disputata sul campo principale del torneo, con il pubblico pronto a seguire l’incontro.

Jannik Sinner affronterà il ceco Tomas Machac, domani nel secondo match del programma sul Centrale, al via alle 11 con Bergs-Zverev: la sfida del numero 2 del mondo, dunque, dovrebbe iniziare attorno alle 13. In palio un posto per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Carlos Alcaraz giocherà subito dopo Sinner, contro il vincente di Etcheverry-Atmane. Matteo Berrettini, l'altro azzurro già qualificato per gli ottavi, se la vedrà con il brasiliano Fonseca alle ore 11. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Montecarlo, l'orario e l'avversario di Sinner negli ottavi

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A Montecarlo vedremo finalmente Sinner contro Alcaraz

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