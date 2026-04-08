Montecarlo Berrettini travolge Medvedev 6-0 6-0 e conquista gli ottavi Una delle mie migliori prestazioni

Matteo Berrettini ha battuto medvedev con un punteggio di 6-0, 6-0 nel torneo di Montecarlo, conquistando così l'accesso agli ottavi di finale del «Rolex Monte-Carlo Masters». La partita si è conclusa in circa un’ora, con Berrettini che ha dominato l’incontro senza perdere un game. La sua prestazione è stata definita dal tennista romano come una delle migliori. Il torneo è il terzo «1000» stagionale, con un montepremi di 6 milioni di euro.

Matteo Berrettini vince e convince. Il tennista romano accede agli ottavi di finale del «Rolex Monte-Carlo Masters», terzo «1000» stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Dopo aver beneficiato all’esordio del ritiro dello spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 85 Atp, a metà del primo set sul punteggio di 4-0, Berrettini (90esimo nel ranking) ha travolto il russo Daniil Medvedev, numero 10 Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 6-0, 6-0, maturato in soli 51 minuti di gioco. Per un posto nei quarti l’azzurro affronterà il vincente del match tra il brasiliano Fonseca e il francese Ronderknech. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Montecarlo, Berrettini travolge Medvedev (6-0, 6-0) e conquista gli ottavi. "Una delle mie migliori prestazioni" Leggi anche: Matteo Berrettini commenta l’incredibile vittoria contro Medvedev a Montecarlo: “Una delle mie migliori partite di sempre” Leggi anche: Matteo Berrettini commenta l’incredibile vittoria contro Medvedev: “Una delle mie migliori partite di sempre” Temi più discussi: Segui tutti gli aggiornamenti del tennis mondiale; ATP Montecarlo 2026, si ritira Bautista Agut: Berrettini al 2° turno con Medvedev senza faticare; Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev: orario, precedenti e dove vedere il match; Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev: orario, precedenti e dove vedere il match. Berrettini travolge Medvedev a Montecarlo e si ‘scusa’ con… Carlo Verdone. Cos’è successoRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it Montecarlo, Berrettini travolge Medvedev e conquista gli ottaviMatteo Berrettini vince e convince. Il tennista romano accede agli ottavi di finale del «Rolex Monte-Carlo Masters», terzo «1000» stagionale, dotato di un ... gazzettadelsud.it Montecarlo, Berrettini demolisce Medvedev in due set perfetti (6-0 6-0) e il russo spacca la racchetta - facebook.com facebook Delirio #Medvedev, impazzisce e spacca tutto in campo a Montecarlo. Il pubblico prima lo fischia, poi... x.com