Montalbano trionfa | i classici battono il debutto di Belve

Martedì 7 aprile, la serata televisiva ha visto il successo della serie con il commissario Montalbano, che ha registrato un ascolto superiore rispetto alle altre trasmissioni. Contestualmente, il programma condotto da Giovanni Floris ha ottenuto risultati migliori rispetto al debutto stagionale di Francesca Fagnani. I dati ufficiali mostrano che i classici hanno avuto la meglio sulle nuove produzioni, confermando la preferenza del pubblico per determinati format televisivi.

Il commissario Montalbano ha dominato la serata televisiva di martedì 7 aprile, mentre Giovanni Floris ha superato il debutto stagionale di Francesca Fagnani. I dati d’ascolto riflettono una preferenza netta per i contenuti consolidati e l’informazione in un momento di forte tensione geopolitica. Rai 1 ha registrato il primato grazie alla versione restaurata de L’odore della notte, prodotta nel 2002 da Alberto Sironi e interpretata da Luca Zingaretti. L’opera ha attirato 2.807.000 persone, conquistando il 16% dello share tra le 21.41 e le 23.39. Canale 5 ha mantenuto una tenuta costante con il Grande Fratello Vip, che ha raggiunto 2.020.000 spettatori e il 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montalbano trionfa: i classici battono il debutto di Belve Ascolti tv, vince Montalbano, bene il Gf Vip ed anche BelveI dati degli ascolti tv del 7 aprile assegnano la vittoria a Montalbano, sebbene in replica, bene il Gf Vip ed anche Belve Gliascolti tvdel 7 aprile... Leggi anche: Ascolti TV martedì 7 aprile: Il commissario Montalbano, Grande Fratello e Belve, i dati in aggiornamento