Montalbano contro il Grande Fratello Vip chi ha vinto Floris azzanna Belve

Nella serata di martedì, i programmi televisivi si sono sfidati sugli ascolti. Su Rai1, la replica de Il Commissario Montalbano ha registrato una media di circa 2 milioni di spettatori. Contestualmente, su Canale 5, il Grande Fratello Vip ha conquistato un pubblico più numeroso. In un altro fronte, Floris è intervenuto durante la trasmissione Belve, commentando alcune vicende legate al reality show.

Gli ascolti del martedì televisivo vedono, su Rai1, Il Commissario Montalbano in replica conquistare una media di 2.807.000 spettatori pari al 16.0% di share. Su Canale5 il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi segna 2.020.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 la nuova stagione di Belve con Francesca Fagnani debutta con 1.349.000 spettatori pari all'8.8%. Su Tv8 Italia's Got Talent si porta a casa 276.000 spettatori (1.9%) e, sul Nove, Only Fun – Comico Show diverte 538.000 spettatori con il 3.1% di share. Per l'approfondimento: su Rai3 FarWest con Salvo Sottile ottiene 447.000 spettatori pari al 2.9%; su Rete4 È Sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer registra 598. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Montalbano contro il Grande Fratello Vip, chi ha vinto. Floris azzanna Belve Ascolti tv ieri martedì 7 aprile chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le IeneLa Rai non centra il tris nella giornata di martedì 7 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri sera 7 aprile 2026, scontro tra Belve e Grande Fratello Vip in prima serata: chi ha vinto tra Fagnani e Blasi?Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 7 aprile 2026, vedono lo scontro tra Francesca Fagnani che è tornata in prima serata con Belve e Ilary Blasi al... Temi più discussi: Zeudi Di Palma oggi: tra successo social, polemiche e amore con Scarlett, la nuova vita dopo il GF Vip; Programmi TV 7 aprile 2026: cosa vedere stasera; Anticipazioni tv: torna Belve con Francesca Fagnani su Rai Due; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 7 aprile. Montalbano contro il Grande Fratello Vip, chi ha vinto. Floris azzanna BelveGli ascolti del martedì televisivo vedono, su Rai1, Il Commissario Montalbano in replica conquistare una media di 2.807.000 ... iltempo.it Ascolti Tv ieri (31 marzo): tra Francesca Fagnani e il Grande Fratello VIP la spunta Montalbano, botto FlorisL’amata fiction Rai vince col 16% di share, Belve e il reality di Ilary Blasi non sfondano, DiMartedì vola oltre l’11%, torna Belén: tutti i dati Auditel ... libero.it La prima di ‘Belve’ vs il Grande Fratello Vip vs la replica del Commissario Montalbano Il dato degli ascolti è per molti versi sorprendente - facebook.com facebook #GrandeFratelloVip di martedì 7 aprile: eliminati ed esiliati di ieri sera, tutte le nomination x.com