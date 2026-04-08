L’amministrazione comunale di Monreale ha riaperto i termini per presentare le domande relative alla richiesta di abbonamenti mensili gratuiti per il trasporto pubblico urbano dedicati agli under 20. La misura, rivolta ai giovani residenti, permette di usufruire gratuitamente del servizio di trasporto all’interno del territorio comunale. La scadenza per la presentazione delle istanze è stata stabilita nelle prossime settimane.

L’Amministrazione comunale di Monreale annuncia la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze relative all’attivazione dell’abbonamento mensile gratuito per il trasporto pubblico urbano. L’iniziativa, finanziata in conformità alla Legge Regionale n. 1 del 9 gennaio 2025, mira a sostenere la mobilità giovanile e ad alleggerire le spese delle famiglie residenti. Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Trasporti, Riccardo Oddo, che ha sottolineato l’importanza strategica del provvedimento: “Con la riapertura di questi termini vogliamo garantire la massima partecipazione possibile a una misura che riteniamo fondamentale.... 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, abbonamento gratuito per il trasporto pubblico urbano per gli under 20: riaperto il bando

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