Monopattini al buio senza giubbotto | invisibili in strada e pericolosi

Da quicomo.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i controlli svolti dalla polizia locale di Como sono state riscontrate numerose infrazioni legate all’uso dei monopattini elettrici, in particolare nell’assenza di dispositivi di illuminazione e di abbigliamento riflettente. Molti veicoli circolavano al buio senza luci accese e senza giubbotti o elementi riflettenti, rendendoli difficili da vedere per altri utenti della strada. Queste infrazioni rappresentano un rischio significativo per la sicurezza stradale.

Viaggiare al buio senza essere visibili. È una delle infrazioni più diffuse emerse dai controlli della polizia locale di Como sulla micromobilità elettrica.Durante i servizi serali, in particolare lungo via Napoleona, via Pasquale Paoli e via Castelnuovo, diversi conducenti di monopattini sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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