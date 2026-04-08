Monopattini al buio senza giubbotto | invisibili in strada e pericolosi

Durante i controlli svolti dalla polizia locale di Como sono state riscontrate numerose infrazioni legate all’uso dei monopattini elettrici, in particolare nell’assenza di dispositivi di illuminazione e di abbigliamento riflettente. Molti veicoli circolavano al buio senza luci accese e senza giubbotti o elementi riflettenti, rendendoli difficili da vedere per altri utenti della strada. Queste infrazioni rappresentano un rischio significativo per la sicurezza stradale.

Viaggiare al buio senza essere visibili. È una delle infrazioni più diffuse emerse dai controlli della polizia locale di Como sulla micromobilità elettrica.Durante i servizi serali, in particolare lungo via Napoleona, via Pasquale Paoli e via Castelnuovo, diversi conducenti di monopattini sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Trespidi: «Barriera Torino è al buio, gli attraversamenti sono pericolosi»«È accettabile che nel 2026 uno dei principali ingressi di Piacenza resti al buio? A Barriera Torino cinque lampioni sono spenti e la situazione non...

Uditore, monopattini abbandonati in una strada chiusa al trafficoMonopattini abbandonati in una strada chiusa al traffico dalle parti di via Uditore.

Si parla di: Targhe dei monopattini elettrici, arriva l’approvazione del Garante: le novità.

MONOPATTINI, CONTROLLI INTENSIFICATI: IN 67 SORPRESI SENZA CASCOMonopattini senza casco. È ancora questa la violazione più diffusa a Modena. Lo confermano i controlli della Polizia Locale, che nel mese di marzo ha portato avanti una campagna dedicata alla mobilità ... tvqui.it

Monopattini irregolari. Due settimane di controlli. Quattro multe al giorno: In troppi senza cascoLa polizia locale ha terminato la campagna sulla mobilità sostenibile. Verifiche anche su finte bici a pedalata assistita che violano il codice. ilrestodelcarlino.it