Monopattini al buio senza giubbotto | invisibili in strada e pericolosi

Durante i controlli della polizia locale di Como sulla micromobilità elettrica, è stato rilevato un alto numero di monopattini utilizzati di notte senza luci o dispositivi di segnalazione e senza giubbotti riflettenti. Questa condizione rende i veicoli invisibili in strada, aumentando il rischio di incidenti. Le verifiche hanno coinvolto vari utenti e sono state effettuate in diverse zone della città.

Viaggiare al buio senza essere visibili. È una delle infrazioni più diffuse emerse dai controlli della polizia locale di Como sulla micromobilità elettrica.Durante i servizi serali, in particolare lungo via Napoleona, via Pasquale Paoli e via Castelnuovo, diversi conducenti di monopattini sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it Trespidi: «Barriera Torino è al buio, gli attraversamenti sono pericolosi»«È accettabile che nel 2026 uno dei principali ingressi di Piacenza resti al buio? A Barriera Torino cinque lampioni sono spenti e la situazione non... Argomenti più discussi: Monopattini al buio senza giubbotto: invisibili in strada e pericolosi; Targhe dei monopattini elettrici, arriva l’approvazione del Garante: le novità. MONOPATTINI, CONTROLLI INTENSIFICATI: IN 67 SORPRESI SENZA CASCOMonopattini senza casco. È ancora questa la violazione più diffusa a Modena. Lo confermano i controlli della Polizia Locale, che nel mese di marzo ha portato avanti una campagna dedicata alla mobilità ... tvqui.it Le targhe obbligatorie ai monopattini fanno tornare in strada le biciclettePerché le targhe obbligatorie per i monopattini elettrici, obbligatorie dal 16 maggio, faranno tornare in strada le biciclette ... bikeitalia.it “COSÌ NON POSSO MUOVERMI LIBERAMENTE” La denuncia di Adele tra monopattini e auto sugli scivoli per le carrozzine. Adele chiede solo di poter vivere una vita come chi cammina sui suoi piedi per i quali è sufficiente fare uno slalom per evitare gli ostac - facebook.com facebook Monopattini elettrici, da maggio obbligo di targa: confermato l’arrivo di #Salvini a Foggia. x.com