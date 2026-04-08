Monica Setta si trova al centro di una polemica dopo aver commentato pubblicamente su Zeudi Di Palma, scatenando reazioni tra i sostenitori della ragazza e la madre. Le sue dichiarazioni hanno generato discussioni sui social media e tra gli utenti che seguono la storia della giovane. Anche chi non conosce bene la carriera di Zeudi ha potuto imbattersi nelle discussioni nate in rete, che hanno portato a un confronto tra le parti coinvolte.

Anche chi non segue la carriera di Zeudi Di Palma potrebbe essere incappato in news relative ai suoi fan. È infatti capitato spesso che si generassero duri confronti online in difesa dell’ex “gieffina”. È esattamente ciò che è accaduto in seguito all’intervista concessa a Francesca Fagnani a Belve. In tanti hanato quanto andato in onda, compresa Monica Setta. Parole non dure o particolarmente pungenti, che sono però bastate a scatenare una forte reazione non solo da parte dei fan ma anche dalla madre dell’intervistata. Monica Setta commenta Zeudi Di Palma. Francesca Fagnani è tornata con Belve, proponendo un trio molto interessante sul proprio sgabello. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Monica Setta nella bufera, le parole su Zeudi scatenano le fan e la madre

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Lo scontro online tra Monica Setta e la fanbase di Zeudi Di PalmaMonica Setta difende il diritto di criticare l'intervista di Zeudi Di Palma a Belve e respinge accuse e rifiuti dalla fanbase ... notizie.it

Monica Setta critica Zeudi Di Palma dopo Belve e viene travolta dagli Zeudiners. È già successo a Grazia Sambruna: mesi di insulti, minacce e deepfake generati con l’intelligenza artificiale. È un meccanismo che si attiva ogni volta che il nome di Zeudi Di Pal - facebook.com facebook

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