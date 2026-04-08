Mondiali 2026 | le sfide e le prospettive del calcio italiano

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio italiano sta affrontando un momento di difficoltà, con sfide che riguardano sia le competizioni internazionali che le strutture nazionali. I prossimi Mondiali del 2026 rappresentano un'occasione importante, ma il settore si trova a dover fare i conti con problemi di organizzazione e competitività. La situazione attuale richiede interventi concreti per migliorare la qualità delle squadre e delle infrastrutture.

Il calcio italiano si trova a un bivio dove l’ambizione internazionale rischia di scontrarsi con una realtà interna profondamente logora. Mentre l’orizzonte dei prossimi grandi appuntamenti mondiali accende le speranze di un rilancio, il sistema Paese fatica a scrollarsi di dosso un’inerzia che ne compromette la competitività. Non si tratta più solo di questioni tecniche o tattiche, ma di un’emergenza strutturale che investe le basi stesse della nostra industria sportiva. È tempo di analizzare il divario tra il prestigio del passato e l’urgenza di una modernizzazione che riguardi sia l’organizzazione del lavoro che l’efficienza degli impianti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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