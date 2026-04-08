Dal 10 al 12 aprile, il comune di Custonaci, in provincia di Trapani, sarà la sede della prima tappa del Campionato Mondiale di Enduro 2026. L'evento vedrà partecipanti provenienti da vari paesi, pronti a sfidarsi tra percorsi naturali e tracciati tecnici. La corsa segnerà l'inizio della stagione sportiva e attirerà appassionati e spettatori nella zona. La manifestazione si svolgerà in un’area nota per il suo paesaggio naturale.

Il comune di Custonaci, in provincia di Trapani, ospiterà dal 10 al 12 aprile il primo appuntamento del Campionato Mondiale di Enduro 2026. L’evento, denominato Onde di Sport – Spring 2026, segna l’apertura della stagione globale attraverso il Round 1 del GP d’Italia FIM EnduroGP World Championship. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale e trova il sostegno dell’Assessorato dello Spettacolo, dello Sport e del Turismo della Regione Siciliana. L’obiettivo primario è quello di mettere in risalto le caratteristiche del territorio impiegando i grandi eventi culturali e sportivi come strumento di promozione. Le gare si svolgeranno in un contesto naturale suggestivo, con percorsi che includono anche l’area di Castellammare del Golfo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiale Enduro 2026: Custonaci apre la stagione tra sport e natura

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