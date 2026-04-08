Molte Fedi diventa anche Kids a portata di bambini e famiglie- Il programma

A Bergamo nasce «Molte Fedi Kids», una nuova rassegna culturale organizzata dalle Acli. L’evento è rivolto alle famiglie e ai bambini, con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni. La prima edizione si concentra sulla proposta di attività e incontri pensati per i più giovani e per chi si occupa della loro crescita educativa. La manifestazione si svolge nella città e raccoglie diversi appuntamenti nel corso della sua programmazione.

LA NUOVA RASSEGNA. Nasce a Bergamo «Molte Fedi Kids», la prima edizione della rassegna culturale delle Acli dedicata alle nuove generazioni e alla comunità educante. Dopo diciotto anni di incontri sui temi del nostro tempo, il progetto di Molte Fedi Sotto lo Stesso Cielo si amplia con un percorso pensato per bambini, ragazzi e famiglie. L’obiettivo è favorire crescita, convivenza e accesso alla cultura, superando ostacoli economici e sociali che spesso limitano la partecipazione. «L’educazione è un compito della comunità», sottolinea il direttore artistico Francesco Mazzucotelli, evidenziando l’importanza di coinvolgere scuole, genitori ed educatori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Molte Fedi diventa anche Kids, a portata di bambini e famiglie- Il programma Nasce Molte Fedi Kids: “Educhiamo bambini e ragazzi alle differenze”È tutto pronto per il debutto di “Molte Fedi Kids”, nuova proposta nata da “Molte fedi sotto lo stesso cielo”, rivolta in modo particolare ai... Leggi anche: Molte fedi: la sindaca Carnevali incontra le comunità religiose Argomenti più discussi: Molte Fedi diventa anche Kids, a portata di bambini e famiglie- Il programma; Nasce Molte Fedi Kids: Educhiamo bambini e ragazzi alle differenze. Molte Fedi diventa anche Kids, a portata di bambini e famiglie- Il programmaNasce a Bergamo «Molte Fedi Kids», la prima edizione della rassegna culturale delle Acli dedicata alle nuove generazioni e alla comunità educante. ecodibergamo.it Nasce Molte Fedi Kids: Educhiamo bambini e ragazzi alle differenzePrende il via lo spin-off di Molte Fedi rivolto in modo particolare a bambini e adolescenti ma anche genitori, insegnanti, allenatori ed educatori. bergamonews.it Nasce a Bergamo «Molte Fedi Kids», la prima edizione della rassegna culturale delle Acli dedicata alle nuove generazioni e alla comunità educante. x.com Nasce a Bergamo «Molte Fedi Kids», la prima edizione della rassegna culturale delle Acli dedicata alle nuove generazioni e alla comunità educante. - facebook.com facebook