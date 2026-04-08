Nel 2019, una delibera riguardante il Molo Clementino vide una maggioranza di consiglieri di opposizione votare a favore. La decisione avrebbe aperto l’area anche alle navi da crociera, ampliando l’uso precedente riservato esclusivamente alle imbarcazioni militari. La proposta ricevette il sostegno di un partito di centrodestra, che si unì a esponenti del centrosinistra, portando alla votazione finale.

Quella volta in cui, nel 2019, la maggioranza dei consiglieri di opposizione votò a favore della delibera che rendeva il Molo Clementino aperto anche alle navi da crociera e non più solo alle imbarcazioni militari. Il mondo cambia in un lampo e così le posizioni suoi singoli provvedimenti; quindi non ci sarebbe troppo da stupirsi se durante la votazione della delibera n. 50 portata in consiglio dal centrosinistra guidato allora dalla sindaca Valeria Mancinelli, i tre membri di Fratelli d’Italia, attuale partito di maggioranza nel Paese, votarono a favore del Molo Clementino e quindi con il centrosinistra. A parte il Movimento 5 Stelle, la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molo Clementino, quando Fdi votò sì insieme al centrosinistra

Leggi anche: Carlo Ciccioli (FdI) favorevole al banchinamento del Molo Clementino "scrive" a Daniele Silvetti: «Prevalga una visione lungimirante e non miope»

Ciccioli (FdI) sul Molo Clementino: “Larga parte della città favorevole al progetto: niente polemiche, ma un serio confronto”Secondo il deputato europeo di Ancona "è possibile coniugare tutela della salute, dell'ambiente e patrimonio storico, nonché occupazione e sviluppo,...

Temi più discussi: Molo Clementino, quando Fdi votò sì insieme al centrosinistra; Ciccioli (FdI) sul Molo Clementino: Larga parte della città favorevole al progetto: niente polemiche, ma un serio confronto; Anche la Regione preoccupata sul Molo Clementino: verificare rischi per la salute; Molo Clementino, la destra va in ordine sparso tra stracci, veleni e vecchi rancori.

Molo Clementino, quando Fdi votò sì insieme al centrosinistraNel 2019 l’allora sindaco Mancinelli portò la delibera in Consiglio: contrari Tombolini e Ippoliti che non cambia idea: Sostengo il sindaco. L’assessore ai lavori pubblici: Progetto impattante. ilrestodelcarlino.it

L'eurodeputato Carlo Ciccioli mette in riga FdI e detta la linea a Silvetti: «Quel Molo si deve fare»ANCONA «- Nessuna polemica pretestuosa, massimo sostegno al Sindaco Silvetti». Quando la premessa vuole essere rassicurante, lo sviluppo del concetto riserva sempre delle stilettate. corriereadriatico.it

Il Pd scarica sul Ministero il caso Molo Clementino: «Il parere finale è la bussola» - facebook.com facebook

Caterina Di Bitonto (Ev) sul Molo Clementino: «Spero che al Ministero non arrivino solo le urla disperate di un eurodeputato non ascoltato da un sindaco» x.com