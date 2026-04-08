Molo Clementino quando Fdi votò sì insieme al centrosinistra

Da ilrestodelcarlino.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2019, una delibera riguardante il Molo Clementino vide una maggioranza di consiglieri di opposizione votare a favore. La decisione avrebbe aperto l’area anche alle navi da crociera, ampliando l’uso precedente riservato esclusivamente alle imbarcazioni militari. La proposta ricevette il sostegno di un partito di centrodestra, che si unì a esponenti del centrosinistra, portando alla votazione finale.

Quella volta in cui, nel 2019, la maggioranza dei consiglieri di opposizione votò a favore della delibera che rendeva il Molo Clementino aperto anche alle navi da crociera e non più solo alle imbarcazioni militari. Il mondo cambia in un lampo e così le posizioni suoi singoli provvedimenti; quindi non ci sarebbe troppo da stupirsi se durante la votazione della delibera n. 50 portata in consiglio dal centrosinistra guidato allora dalla sindaca Valeria Mancinelli, i tre membri di Fratelli d’Italia, attuale partito di maggioranza nel Paese, votarono a favore del Molo Clementino e quindi con il centrosinistra. A parte il Movimento 5 Stelle, la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

molo clementino quando fdi vot242 s236 insieme al centrosinistra
© Ilrestodelcarlino.it - Molo Clementino, quando Fdi votò sì insieme al centrosinistra

Leggi anche: Carlo Ciccioli (FdI) favorevole al banchinamento del Molo Clementino "scrive" a Daniele Silvetti: «Prevalga una visione lungimirante e non miope»

Ciccioli (FdI) sul Molo Clementino: “Larga parte della città favorevole al progetto: niente polemiche, ma un serio confronto”Secondo il deputato europeo di Ancona "è possibile coniugare tutela della salute, dell'ambiente e patrimonio storico, nonché occupazione e sviluppo,...

Temi più discussi: Molo Clementino, quando Fdi votò sì insieme al centrosinistra; Ciccioli (FdI) sul Molo Clementino: Larga parte della città favorevole al progetto: niente polemiche, ma un serio confronto; Anche la Regione preoccupata sul Molo Clementino: verificare rischi per la salute; Molo Clementino, la destra va in ordine sparso tra stracci, veleni e vecchi rancori.

molo clementino molo clementino quando fdiMolo Clementino, quando Fdi votò sì insieme al centrosinistraNel 2019 l’allora sindaco Mancinelli portò la delibera in Consiglio: contrari Tombolini e Ippoliti che non cambia idea: Sostengo il sindaco. L’assessore ai lavori pubblici: Progetto impattante. ilrestodelcarlino.it

molo clementino molo clementino quando fdiL'eurodeputato Carlo Ciccioli mette in riga FdI e detta la linea a Silvetti: «Quel Molo si deve fare»ANCONA «- Nessuna polemica pretestuosa, massimo sostegno al Sindaco Silvetti». Quando la premessa vuole essere rassicurante, lo sviluppo del concetto riserva sempre delle stilettate. corriereadriatico.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.