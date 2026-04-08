Il Molise sta affrontando diverse difficoltà a causa di recenti eventi meteorologici intensi che hanno causato il crollo di alcuni ponti e accumulo di fango in varie zone. La Giunta regionale ha deciso di chiedere ufficialmente al Governo, attraverso il Dipartimento nazionale di Protezione civile, l’attivazione dello stato di emergenza per far fronte ai danni. La richiesta sarà trasmessa nelle prossime ore alle autorità competenti.

La Giunta regionale del Molise ha deliberato questa mattina di richiedere al Governo, tramite il Dipartimento nazionale di Protezione civile, l’attivazione dello stato di emergenza. Il provvedimento nasce per far fronte ai gravi danni idraulici e idrogeologici causati da un’ondata di maltempo che ha colpito il territorio nell’ultima settimana. L’atto amministrativo, identificato come delibera n.93, si basa sui report tecnici prodotti dal Centro funzionale regionale nelle date del 5 e dell’8 aprile. L’esecutivo ha riconosciuto l’eccezionalità dell’evento meteorologico, che ha travolto infrastrutture, centri abitati e il sistema produttivo locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise sotto assalto: ponti crollati e fango, chiesto lo stato di emergenza

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