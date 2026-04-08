Moina pubblicato l’album di debutto Mamanonmama
Gli Alternative Rock Moina hanno lanciato il loro primo album, intitolato “Mamanonmama”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali principali. Il disco rappresenta il primo lavoro ufficiale della band e include diverse tracce che spaziano tra i suoni tipici del genere. La pubblicazione segue alcuni mesi di lavoro in studio e già si trova in vendita online.
Gli Alternative Rock Moina pubblicano l’album di debutto “Mamanomama”, nei principali digital stores. A breve sarà disponibile anche il formato fisico. I brani trattano di amori vivi e sofferti, di storie della sfera sentimentale, dove si possono anche ritrovare immagini di vita che ognuno di noi potrebbe aver vissuto. e il contesto poprock ci è sembrato il più congeniale a noi, come attitudini musicali e per meglio rappresentare tutto ciò. Per cui “avanti tutta” in questa prima e nuova avventura e affermando che.non sarà finita qua!! La band poprock si è formata nel 2025. Tutti i membri hanno esperienza e collaborazioni con altre rock band e ora suonano insieme per la prima volta in questa nuova formazione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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END, il primo album di RENZ pubblicato in vinile“END” è il primo album solista di RENZ, pubblicato sulle piattaforme digitali lo scorso 6 marzo per Hi-QU Music / ADA Music Italy.