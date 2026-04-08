Gli Alternative Rock Moina hanno lanciato il loro primo album, intitolato “Mamanonmama”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali principali. Il disco rappresenta il primo lavoro ufficiale della band e include diverse tracce che spaziano tra i suoni tipici del genere. La pubblicazione segue alcuni mesi di lavoro in studio e già si trova in vendita online.

Gli Alternative Rock Moina pubblicano l’album di debutto “Mamanomama”, nei principali digital stores. A breve sarà disponibile anche il formato fisico. I brani trattano di amori vivi e sofferti, di storie della sfera sentimentale, dove si possono anche ritrovare immagini di vita che ognuno di noi potrebbe aver vissuto. e il contesto poprock ci è sembrato il più congeniale a noi, come attitudini musicali e per meglio rappresentare tutto ciò. Per cui “avanti tutta” in questa prima e nuova avventura e affermando che.non sarà finita qua!! La band poprock si è formata nel 2025. Tutti i membri hanno esperienza e collaborazioni con altre rock band e ora suonano insieme per la prima volta in questa nuova formazione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Moina, pubblicato l’album di debutto “Mamanonmama”

Moina , in arrivo “Mamanonmama”, l’album di debutto per Ghost RecordLa Ghost Record è orgogliosa di annunciare l’ingresso in roster dell’Alternative Rock band dei Moina che pubblicheranno a breve l’album di debutto...

END, il primo album di RENZ pubblicato in vinile“END” è il primo album solista di RENZ, pubblicato sulle piattaforme digitali lo scorso 6 marzo per Hi-QU Music / ADA Music Italy.