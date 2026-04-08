Mogliano Under 14 domina a Cannes | solo 1 meta subita e cuore d’oro

I ragazzi dell'Under 14 di Mogliano hanno partecipato a un torneo internazionale a Cannes, ottenendo un secondo posto e subendo solo una meta durante tutta la competizione. La squadra ha dimostrato grande impegno e compattezza, distinguendosi per le prestazioni sul campo. La competizione ha coinvolto diverse squadre di varie nazioni, portando i giovani atleti a confrontarsi con avversari di diversi background.

I giovani dell’Under 14 di Mogliano hanno conquistato un prestigioso secondo posto durante il torneo internazionale svoltosi a Cannes, distinguendosi per una prova collettiva di alto livello. La trasferta in Francia ha i ragazzi biancoblù mostrare un’organizzazione impeccabile e una notevole capacità di adattamento, superando con prontezza anche le variazioni introdotte nel regolamento della competizione. Il percorso è iniziato con due prestazioni dominanti: l’estetica del gioco corale ha permesso di battere Monaco con un punteggio di 33-5 e di travolgere Grasse per 35-0. Tra resilienza tecnica e solidità difensiva. L’unico intoppo è arrivato nello scontro contro XV de Canaille. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mogliano Under 14 domina a Cannes: solo 1 meta subita e cuore d’oro Petrarca trionfa a Mogliano: 12 squadre, Under 14 e gloriaIl Petrarca Padova ha conquistato il trofeo del Torneo Città di Mogliano Veneto nella categoria under 14. Il blitz. Colpo grosso del Mogliano. Tre punti d’oro con l’ElpidienseELPIDIENSE CASCINARE 0 BORGO MOGLIANO 1 ELPIDIENSE CASCINARE: Doello, De Carolis, Mancini, Cellini, Marozzi, Berrettoni, D’Angelo, Terramoccia (25’st...