Modica | scippo in centro quattordicenne finisce in Procura

A Modica, un ragazzo di 14 anni è stato identificato dagli agenti del commissariato come responsabile di un furto con strappo avvenuto nel centro commerciale. L’individuazione è stata fatta nel corso delle indagini e il minore è stato condotto in procura. La scena si è svolta nella zona commerciale della città, dove si è verificato il fatto.

Un quattordicenne italiano è stato individuato dagli agenti del Commissariato di Modica come l’autore di un furto con strappo avvenuto nella zona commerciale della città. L’episodio ha coinvolto una donna di 42 anni e ha portato alla denuncia del ragazzo presso la Procura della per i minorenni di Catania. Dalla zona commerciale al tribunale dei minorenni. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di risalire all’identità del giovane responsabile dopo che il reato era stato consumato nei giorni precedenti. Il colpo è avvenuto in un’area di Modica caratterizzata da un’alta densità di attività commerciali, dove la vittima, una quarantaduenne, ha subito lo strappo forzato di un oggetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modica: scippo in centro, quattordicenne finisce in Procura Quattordicenne scomparso da Verona, Procura indaga per sottrazione di minoreSottrazione di minore è l'ipotesi di reato su cui indaga la Procura della Repubblica di Verona per la scomparsa di Diego Baroni, il 14enne di San... Modica: sciame di api blocca il centro storicoUn imponente sciame di api ha scelto come punto d’arresto il cuore pulsante di Modica, precisamente in Corso Umberto I. Temi più discussi: Anziana scippata nel centro storico: 45enne condannato a due anni e otto mesi; Centro Storico di Modica: Il PD denuncia il caos dell’Amministrazione; Modica, scippo in Via Silla: incastrato un quattordicenne; Centro storico di Modica: confronto con CNA e Confcommercio in vista del Consiglio comunale aperto. Modica, scippo in Via Silla: incastrato un quattordicenneMODICA, 07 Aprile 2026 – Si è conclusa con l’individuazione del colpevole l’attività d’indagine condotta dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Modica in ... radiortm.it Modica, scippo in via Silla e raid contro i negozi: identificati i responsabiliMODICA, 26 Marzo 2026 – Importante svolta nelle indagini sugli episodi di microcriminalità che hanno scosso Modica nell’ultima settimana. Il Questore di ... radiortm.it Scorcio di Modica (RG). facebook