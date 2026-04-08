Mobilità ok all’assegnazione provvisoria con genitori over 65 ma resta il nodo figli under 16 TESTO emendamento approvato
La V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che permette l’assegnazione provvisoria della mobilità del personale scolastico ai genitori over 65. La misura riguarda esclusivamente i casi in cui i figli abbiano meno di 16 anni, lasciando ancora aperto il problema per le famiglie con figli più piccoli. La decisione si inserisce nell’ambito dell’esame del decreto-legge PNRR 2026.
La V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato l'emendamento 18.7, a prima firma dell'onorevole Giovanna Miele (Lega), che introduce importanti novità in materia di mobilità del personale scolastico e reclutamento, nell'ambito dell'esame del decreto-legge PNRR 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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