Mobilità ok all’assegnazione provvisoria con genitori over 65 ma resta il nodo figli under 16 TESTO emendamento approvato

Da orizzontescuola.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che permette l’assegnazione provvisoria della mobilità del personale scolastico ai genitori over 65. La misura riguarda esclusivamente i casi in cui i figli abbiano meno di 16 anni, lasciando ancora aperto il problema per le famiglie con figli più piccoli. La decisione si inserisce nell’ambito dell’esame del decreto-legge PNRR 2026.

La V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato l'emendamento 18.7, a prima firma dell'onorevole Giovanna Miele (Lega), che introduce importanti novità in materia di mobilità del personale scolastico e reclutamento, nell'ambito dell'esame del decreto-legge PNRR 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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