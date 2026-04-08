Mobilità docenti neoassunti la FLC CGIL accoglie la deroga per i genitori over 65 | l’obiettivo resta cancellare i vincoli

Oggi la FLC CGIL ha annunciato di aver accolto con favore la recente deroga introdotta per i docenti neoassunti che sono genitori over 65, in relazione alle procedure di mobilità. La federazione ha inoltre mantenuto la posizione di fondo, ovvero quella di eliminare completamente i vincoli attualmente in vigore. La decisione arriva in seguito a un emendamento approvato nel decreto legge PNRR.