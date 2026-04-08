Mobilità docenti neoassunti la FLC CGIL accoglie la deroga per i genitori over 65 | l’obiettivo resta cancellare i vincoli
Oggi la FLC CGIL ha annunciato di aver accolto con favore la recente deroga introdotta per i docenti neoassunti che sono genitori over 65, in relazione alle procedure di mobilità. La federazione ha inoltre mantenuto la posizione di fondo, ovvero quella di eliminare completamente i vincoli attualmente in vigore. La decisione arriva in seguito a un emendamento approvato nel decreto legge PNRR.
Arriva una prima apertura sul fronte della mobilità dei docenti neoassunti. Attraverso un comunicato stampa ufficiale diffuso oggi, la Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL ha condiviso la propria posizione sul recente emendamento al decreto legge PNRR. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Buonasera, mobilità docenti con deroga , spiego la situazione, come prima scelta devo inserire il comune di residenza dell’assistito anche se nel suddetto comune la scuola fa parte di un IC situato in un comune diverso Grazie a chi vorrà rispondere - facebook.com facebook
Mobilità docenti per l'anno scolastico 2026/27: parliamo di trasferimento, passaggio di classe di concorso o grado di scuola (cosiddetta mobilità professionale), passaggio da posto sostegno a posto comune. x.com