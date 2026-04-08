Mobilieri verso lo sprint finale | Abbiamo benzina nel motore

Con la fine della pausa pasquale, i mobilieri si preparano a riprendere le partite del campionato, che il tecnico ha definito

La sosta per la festa di Pasqua sta per concludersi e la ripresa del "campionatino" come lo ha definito Mister Polzella sta per iniziare per lo sprinti finale. I Mobilieri Ponsacco capoclassifica con 3 punti di vantaggio sul Massa Valpiana sono attesi da tre incontri decisivi: questa domenica in trasferta a Cerbaia, il 19 aprile al Comunale della cittadina del mobile con il Castiglioncello, e il 26 a Saline sarà il finale. Durante la sospensione i Mobilieri oltre al consueto allenamento hanno incrementato il training con due sgambate la prima col la Juniores Elite e l’altra più impegnativa venerdi scorso contro la Pro Livorno Sorgenti squadra di Eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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