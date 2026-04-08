Mkhitaryan ricorda Lucescu mister della sua consacrazione | Il mio cuore piange

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu, morto ieri all’età di 80 anni a causa di un infarto. L’allenatore, noto per aver guidato diverse squadre di alto livello, aveva lasciato un segno importante nella carriera di alcuni giocatori, tra cui un centrocampista che ha ricordato con emozione il suo ruolo nella propria crescita. Il calciatore ha anche condiviso un ricordo personale legato a Lucescu e al suo contributo nel suo percorso professionale.

Il mondo del calcio si tinge di nero per la scomparsa di Mircea Lucescu. Il leggendario tecnico si è spento ieri all’età di 80 anni, a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. La sua dipartita segna la fine di un’era per lo sport europeo, lasciando un vuoto incolmabile tra tifosi e addetti ai lavori che per decenni ne hanno ammirato il carisma e la competenza tattica. In queste ore, i social network sono stati sommersi da un’ondata di affetto e ricordi commossi. Tra i messaggi più toccanti spicca quello di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’ Inter, che sotto la guida di Lucescu allo Shakhtar Donetsk ha vissuto la sua definitiva esplosione internazionale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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