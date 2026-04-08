Misterbianco | 1,6 milioni per salvare la bretella dei Sieli

Il Comune di Misterbianco ha deciso di intervenire con 1,6 milioni di euro per il risanamento strutturale della bretella dei Sieli, una strada che collega direttamente con la strada statale 121 Paternò-Catania. L'intervento riguarda i lavori di manutenzione e consolidamento dell’arteria, considerata un collegamento importante per il traffico locale. La cifra assegnata mira a garantire la sicurezza e la funzionalità della strada nel tempo.

Il Comune di Misterbianco avvia il risanamento strutturale della bretella dei Sieli, arteria vitale per il collegamento con la SS 121 Paternò-Catania. L’operazione, finanziata per 1 milioni e 650 mila euro tramite i fondi FSC 2021-2027 della Regione Siciliana, è entrata nella fase di gara d’appalto dopo l’ok del Commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico. Oltre i rattoppi: la strategia di Marco Corsaro. Il sindaco Marco Corsaro ha sottolineato la volontà di superare un modello di gestione basato su interventi temporanei. Per decenni, infatti, il territorio ha subito solo soluzioni di emergenza che hanno drenato risorse economiche dei cittadini senza risolvere le cause del problema. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Misterbianco: 1,6 milioni per salvare la bretella dei Sieli Misterbianco, via alla gara per la messa in sicurezza della bretella dei SieliÈ stata pubblicata la gara d’appalto per la messa in sicurezza e il risanamento idrogeologico della cosiddetta bretella dei Sieli, collegamento... Salvini a Latina: 270 milioni per la bretella Cisterna-ValmontoneMatteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fatto il suo ingresso a Latina per annunciare l'avvio imminente dei lavori della...