A Empoli si conclude domani sera la rassegna di teatro contemporaneo organizzata dal Minimal Teatro. L’ultimo spettacolo in programma è “Il vagabondo delle stelle”, che prende spunto dal romanzo di Jack London. La rappresentazione avrà inizio alle 21 e chiuderà la serie di eventi dedicati a esplorare tematiche attuali attraverso il linguaggio teatrale. La serata si svolgerà presso il teatro cittadino, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra spazio e tempo.

EMPOLI Giù il sipario sulla rassegna Teatro contemporaneo del Minimal Teatro di Empoli. L’ultimo appuntamento è per domani alle 21 con “ Il vagabondo delle stelle “, un’esplorazione del romanzo di Jack London. Sul palco Francesco Pennacchia, con la collaborazione artistica e tecnica di Luca Serrani, per una produzione Compagnia 47. Darrell Standing, immobilizzato nella camicia di forza, dal buio di una cella d’isolamento del carcere di San Quentin, evade dal proprio corpo, libera lo spirito e si ritrova tra le stelle, per poi incarnarsi nelle sue vite precedenti. Un viaggio a ritroso che lo porta alle origini stesse della vita sulla Terra. Un privilegio favorito paradossalmente dall’ottusa disumanità del peggiore regime carcerario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Bari e i suoi teatri: un viaggio nel tempo fino al teatro PetruzzelliBari e i Suoi Teatri: un viaggio nel tempo fino al Teatro Petruzzelli Domenica 08 ore 17.

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Temi più discussi: Minimal Teatro. Un viaggio oltre spazio e tempo; Empoli, si chiude la rassegna con Il vagabondo delle stelle; Cappuccetto e la nonna a Roma; E Mercuzio dov’è?. I giovani parlano.

Al Minimal di Empoli in scena Il vagabondo delle stellePer l’ultimo appuntamento della rassegna Teatro contemporaneo che si tiene al Minimal Teatro di Empoli in programma uno spettacolo molto interessante. gonews.it

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Torna al Minimal Teatro di Empoli la rassegna dedicata al teatro contemporaneo Giovedì 9 aprile da Jack London di e con Francesco Pennacchia collaborazione artistica e tecnica Luca - facebook.com facebook

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