minacce sputi e insulti a parroco e ausiliaria arrestato 21enne egiziano

Un ragazzo di 21 anni di origine egiziana è stato arrestato a Milano, nel quartiere Giambellino, con l’accusa di aver perseguitato per quasi un anno un parroco e un’ausiliaria diocesana. Durante il periodo, l’uomo avrebbe rivolto minacce, sputi e insulti alle due persone. L’intervento delle forze dell’ordine è arrivato al termine di un’indagine che ha confermato le condotte persecutorie.

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L'appello del Papa prima del cessate il fuoco: minacce inaccettabili - facebook.com facebook

A #PingPong @DaciaMaraini “Le minacce e i bombardamenti sui civili non servono perché creano odio e rancore, alimentando la voglia di combattere. Trump non ha mai parlato della civiltà iraniana, lui parla del petrolio che passa per lo Stretto di Hormuz”. S x.com