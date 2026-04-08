Lunedì, il pubblico ministero di Pesaro ha deciso di lasciare sia l’Associazione Nazionale Magistrati sia Magistratura indipendente. La sua scelta arriva in un momento di tensione tra l’ufficio e alcune questioni interne, tra cui minacce e dossier riservati. La decisione di dimettersi è stata comunicata senza ulteriori commenti. La sua uscita si aggiunge alle recenti vicende che coinvolgono il mondo della giustizia italiana.

Anna Gallucci, pubblico ministero di Pesaro, ha rassegnato lunedì le sue dimissioni dall’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) e da Magistratura indipendente. La decisione nasce da un clima di ostilità interna e dalla mancanza di tutela a fronte di minacce e accessi non autorizzati ai suoi atti personali. La rottura definitiva con l’organizzazione di categoria è avvenuta dopo che la pm ha espresso il proprio sostegno al referendum, votando Sì. Questa scelta politica ha scatenato una serie di reazioni aggressive all’interno delle chat riservate tra colleghi, dove sono state rivolte alla Gallucci beffe e suggerimenti di non considerarla più parte della comunità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minacce e dossier segreti: il PM Gallucci abbandona l’Anm

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