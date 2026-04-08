Una gattina di quasi un anno si trova attualmente nel gattile del Parco delle Fusa a Chieri e sta cercando una nuova famiglia. La piccola, chiamata Milka, è descritta come un animale mite e tranquillo. La ricerca di una casa si svolge nel mese di aprile 2026, con l’obiettivo di trovare un ambiente adatto alle sue caratteristiche. La gattina aspetta di essere adottata da chi desidera un compagno discreto e affettuoso.

Milka, una gattina di quasi un anno, cerca una nuova famiglia presso il gattile del Parco delle Fusa a Chieri nell’aprile 2026. L’animale, che proviene da una cascina della provincia, si distingue per un temperamento mite e tranquillo. Predilige i contesti silenziosi e le manifestazioni d’affetto moderate, cercando un ambiente sereno dove poter trovare sicurezza. Sotto il profilo sanitario, la piccola è già pronta per l’inserimento domestico: risulta sterilizzata, è dotata di microchip e i test per Fiv e Felv sono negativi. Un profilo discreto per un legame profondo. A differenza di altri esemplari più esuberanti, Milka non tende a essere invadente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milka cerca casa a Chieri: una gattina mite per un amore discreto

Gattina investita: perde un'occhio, la dolce Lucilla cerca casaHa solo un anno e mezzo, Lucilla, ma nella sua piccola vita ha già imparato cosa significhi avere paura e non arrendersi.

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