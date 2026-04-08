Militante di centrodestra lascia Forza Italia e si candida sostenendo Marenghi | Martusciello la definisce signora nessuno la replica

Un membro del centrodestra ha annunciato sui social di aver lasciato Forza Italia e di aver deciso di candidarsi nella lista “Prima Salerno” a sostegno di Marenghi. La decisione ha suscitato reazioni, tra cui quella di un politico locale che ha definito la candidata “signora nessuno”. La candidata ha successivamente confermato la sua scelta di candidarsi e di sostenere il candidato di riferimento, senza ulteriori commenti pubblici.

Aveva annunciato anche a mezzo social di lasciare Forza Italia, da militante, motivando la sua scelta, Annalisa Parente che ha poi reso pubblica la sua candidatura nella lista “Prima Salerno”, a sostegno di Marenghi. A seguito delle sue parole, il coordinatore regionale di Forza Italia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Salerno, il centrodestra si spacca: dopo Marenghi è già caos. Show social di MartuscielloTempo di lettura: 2 minutiA Salerno il centrodestra riesce nell’impresa di litigare ancora prima di partire. Caos nel centrodestra. Lobuono lascia Forza Italia: «Saltate le condizioni»Il centrosinistra resta incartato sulle presidenze delle commissioni, mentre scoppia il caso nel centrodestra: Luigi Lobuono, candidato governatore a... Argomenti più discussi: Militante di centrodestra lascia Forza Italia e si candida, Martusciello replica a mezzo social e lei risponde; Studenti aggrediti, il centrosinistra: No alla violenza, diritti da difendere con strumenti democratici e pacifici; Caos al Comune di Brindisi: Mevoli lascia Fratelli d’Italia. Ecco chi passa in maggioranza e le accuse di tradimento; Il gran circo Ciociaria: destra e sinistra allo stesso tavolo e fingono di non saperlo. #MarioSalvi, militante di 21 anni del Comitato Proletario Zona Nord struttura del quartiere di #Primavalle ( #Roma) legata all' #AutonomiaOperaia, venne ucciso il #7Aprile 1976 con un colpo di pistola alla nuca durante una manifestazione #antifascista da un a x.com - Identificato un militante di estrema destra - Per l'affissione dello striscione di insulti e minacce all'onorevole Nadia Romeo. #minacce #questuradirovigo #digos - facebook.com facebook