Milazzo presentazione movimento giovanile Il futuro è nostro

A Milazzo, il 10 aprile alle 18 si terrà la presentazione ufficiale del movimento giovanile “Il Futuro è Nostro” nella sala interna del lido Horizon. L’evento, rivolto principalmente ai giovani della zona, prevede la presentazione del nuovo gruppo e delle iniziative previste. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere i progetti e le attività del movimento, che si propone di coinvolgere i giovani nelle questioni locali e future.

Milazzo al voto, il 10 aprile la presentazione del movimento giovanile “Il Futuro è Nostro”. Appuntamento alle ore 18 al lido Horizon Venerdì 10 aprile, alle ore 18, nella sala interna del lido Horizon, si svolgerà la presentazione ufficiale del movimento giovanile “Il Futuro è Nostro”, e della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Marsala è il nuovo coordinatore cittadino del movimento giovanile di Noi ModeratiContinua il lavoro di organizzazione di Noi Moderati nella provincia di Reggio Calabria. “Io ti ascolto”, l’app che dà voce ai giovani in difficoltà: presentazione a MilazzoAl centro dell’oratorio della chiesa della Trasfigurazione di Ciantro, il convegno “Ascolto, giovani, bullismo” ha offerto agli studenti della terza...