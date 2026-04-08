Milano Simple Sale | capi vintage e grandi firme a prezzi scontati

Dal 10 al 19 aprile, a Firenze, si tiene la manifestazione Milano Simple Sale presso l’indirizzo di Via Giorgio Ambrosoli 64. L’evento propone capi vintage di marchi di lusso a partire da 60 euro. Durante la stessa settimana, a Milano, si svolge una vendita con capi vintage e grandi firme a prezzi scontati. La vendita si rivolge a chi desidera acquistare capi di seconda mano di alta qualità a prezzi ridotti.

Capi Vintage Luxury Brand a partire da 60 € a Firenze. Dal 10 al 19 aprile immergiti nel mondo dei capi vintage di Milano Simple Sale in Via Giorgio Ambrosoli 64 e non perdere l'opportunità di aggiungere pezzi unici al tuo guardaroba. Per accedere è obbligatoria la prenotazione gratuita al fine. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dove trovare casa a Firenze a prezzi scontati: la mappaLa maggior parte delle abitazioni in vendita hanno un prezzo fisso, ma ci sono zone in cui ci sono ancora margini di trattativa.

Usa, Trump lancia TrumpRx: vendita diretta di farmaci a prezzi scontati(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il lancio di TrumpRx.

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