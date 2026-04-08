Milano Ovest | l’incubo dei bus tra attese infinite e petizioni

A Milano Ovest, in particolare nella zona di Rho, i residenti e i pendolari stanno affrontando lunghe attese sui mezzi pubblici. Da aprile 2026, alcuni di loro hanno avviato una petizione online per chiedere un miglioramento dei servizi di trasporto, con l’obiettivo di ampliare e potenziare le linee e le frequenze dei bus. La richiesta nasce dalla percezione di disservizi che interessano quotidianamente chi si sposta in questa area.

I residenti e i pendolari della zona ovest di Milano, a partire da Rho, hanno lanciato ad aprile 2026 una petizione online per chiedere l’ampliamento e il potenziamento del trasporto pubblico locale. L’iniziativa nasce dalla frustrazione di chi vive nell’hinterland e si ritrova a gestire attese eccessive e un’offerta di corse frammentata, che rende il servizio teoricamente esistente ma praticamente inutilizzabile per i bisogni quotidiani. Il malcontento colpisce duramente la gestione della Città Metropolitana, accusata di non garantire collegamenti efficienti tra i centri abitati e i nodi di scambio, spingendo studenti e lavoratori a dipendere forzatamente dall’automobile privata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano Ovest: l’incubo dei bus, tra attese infinite e petizioni Attese infinite in ospedale: 2 milioni di lombardi non si curano, prestiti boom per la saluteMilano – Oltre due milioni di lombardi hanno rinunciato a curarsi nell’ultimo anno per due ragioni: i tempi d’attesa lunghi per esami e visite... Leggi anche: Al ‘San Pio’ finte prenotazioni e attese infinite: smascherato lo scandalo che inganna i malati Argomenti più discussi: Incidente sulla A4 a Milano: morto un motociclista; Tangenziale da incubo: uno scontro rallenta il traffico per ore; Commenti su: Presentazione del progetto per la ristrutturazione della biblioteca; AI MAGISTER, le imprese raccontano come l'intelligenza artificiale ha cambiato i loro processi. Incidente sulla tangenziale a Milano: traffico bloccato per l'arrivo dell'elisoccorsoPer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il benefici ... milanotoday.it Periferia ovest di Milano, Via dei Calchi Taeggi, un graffito recita Liberi tutti. È l'istituto penale minorile Cesare Beccaria, un luogo che negli ultimi anni è stato segnato da eventi molto gravi, torture, pestaggi e maltrattamenti ai danni dei giovani, detenuti. Cosa s - facebook.com facebook