A Milano, la BG Art Gallery apre le sue porte dal 13 al 18 aprile in Piazza Sant’Alessandro 4, ospitando l’esposizione di due nuovi acquisti destinati al progetto BG ArTalent. La mostra si svolge presso Palazzo Pusterla e offre l’opportunità di ammirare le opere recentemente aggiunte alla collezione. L’evento è organizzato da una banca locale che gestisce questa galleria dedicata all’arte.

Banca Generali apre le porte della BG Art Gallery in Piazza Sant’Alessandro 4 a Milano da lunedì 13 a sabato 18 aprile, presentando due nuovi acquisti per il progetto BG ArTalent. L’iniziativa, a ingresso e con prenotazione, permette al pubblico di scoprire le opere di Jem Perucchini e Valerio Nicolai all’interno dello storico Palazzo Pusterla. L’evento si inserisce nel calendario della Milano Art Week, un momento che attira l’attenzione di esperti e curiosi prima dell’apertura di MiArt. Quest’ultima fiera è considerata il punto di accesso fondamentale per i collezionisti internazionali che poi si dirigono verso la Biennale di Venezia. Andrea Ragaini, vicedirettore generale di Banca Generali, sottolinea come l’istituto voglia sostenere la creatività italiana considerandola un motore di innovazione e un asset culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: l’arte emerge a Palazzo Pusterla con BG ArTalent

Banca Generali, due nuove opere nella collezione di BG ArTalent a MilanoMILANO (ITALPRESS) – Banca Generali conferma per l'ottavo anno il sostegno alla Milano Art Week 2026 in qualità di main sponsor.

‘L’arte di promuovere l’arte. Breve storia della Maison Goupil’ a Palazzo BluAppuntamento giovedì 29 gennaio, in auditorium a Palazzo Blu di Pisa, con l’evento ‘ L’arte di promuovere l’arte.