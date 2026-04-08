A Milano un giovane di 21 anni egiziano è stato arrestato per aver molestato ripetutamente un sacerdote e un’ausiliaria della parrocchia, con comportamenti persecutori e minacce. L’uomo aveva già compiuto intrusioni e azioni offensive contro le persone coinvolte, causando il blocco delle attività parrocchiali. Tra i fatti contestati ci sono anche atti osceni e sputi rivolti al sacerdote.

Fermato a Milano un cittadino egiziano di 21 anni, accusato di condotte persecutorie e minacce nei confronti di un parroco e di un’ausiliaria diocesana. L’arresto è stato eseguito venerdì 3 aprile dalla Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica, dopo una serie di episodi che hanno generato forte preoccupazione nella comunità parrocchiale. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via in seguito alle denunce presentate nel mese di marzo dalle due vittime presso i Commissariati Lorenteggio e Porta Genova. Gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno ricostruito una lunga sequenza di episodi caratterizzati da violenza verbale e fisica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milano, atti osceni e sputi contro il sacerdote: 21enne manda in tilt le attività parrocchiali, arrestato

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