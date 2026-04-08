Il Milan si trova a dover affrontare una stagione complicata, con obiettivi diversi rispetto agli anni passati. Dopo aver cercato di lottare per il titolo, la squadra si concentra ora sul quarto posto, risultato raggiunto con un progetto iniziato quindici anni fa. La rosa attuale, comunque, sembra mancare di alcuni giocatori fondamentali per competere ai massimi livelli. La discussione riguarda anche il ruolo dell’allenatore, ma l’attenzione si sposta sui giocatori presenti in rosa.

La sconfitta contro il Napoli al 'Maradona' ha certificato una realtà difficile da accettare: questo Milan non è strutturato per vincere il campionato. Può competere per un piazzamento Champions, ma difficilmente per il titolo. Una tendenza che dura da oltre un decennio. Dalla stagione 201112 a oggi, i rossoneri hanno conquistato un solo scudetto. In quindici anni, appena un titolo e poche vere lotte per il tricolore. Nello stesso periodo, sei qualificazioni in Champions League e otto stagioni concluse fuori dalle prime quattro. Numeri che raccontano una strategia societaria chiara: attenzione alla sostenibilità, all'equilibrio finanziario, ma scarsa ambizione sportiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, vietato sognare: rosa costruita da 15 anni per il 4° posto. Non è Allegri, servono i campioni

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Il Milan dei “nuovi” travolge il Bologna: Allegri scopre una rosa da scudettoSenza Leao e Pulisic, i rossoneri dominano al Dall'Ara con lo show di Nkunku e Loftus-Cheek.

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Per il Milan sognare è lecito. A patto che a gennaio Allegri abbia una rosa più profondaMassimiliano Allegri continua a ribadire che l’obiettivo stagionale del Milan resta il piazzamento tra le prime quattro, ma la classifica suggerisce ambizioni più alte, perché i rossoneri sono secondi ... tuttomercatoweb.com

Milan, non solo il fattore Allegri: con Modric, Ricci e Jashari si può sognareSta per iniziare ufficialmente la stagione del Milan. Lunedì inizieranno i lavori agli ordini di Massimiliano Allegri e i rossoneri hanno un’occasione davvero importante per provare a puntare il ... calciomercato.com

Le ultime 7 partite in campionato del #Milan di Massimiliano #Allegri. Un solo obiettivo: tornare in Champions. x.com

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