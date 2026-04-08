Nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026, si sono susseguite diverse notizie riguardanti il Milan. Si parla di un possibile nuovo acquisto, Fullkrug, e di possibili strategie tattiche, tra cui un modulo 4-3-3. La società sta valutando varie opzioni sia sul mercato che in campo, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle trattative in corso.

Nella giornata di oggi, mercoledì 08 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere altrimenti vista sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte.ora il diavolo deve assolutamente rimettersi in careggiata, cominciando dall'Udinese. Spazio, può, anche al calciomercato, con un nuovo nome. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Gli osservatori del Milan hanno visionato, durante la sosta, Esmir Bajraktarevic: esterno offensivo classe 2005 di nazionalità bosniaca. Il Milan lo ha osservato durante Galles- Bosnia, dove il giovane ha giocato per tutti i 90 minuti'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tra campo e mercato: in arrivo un nuovo nome. Fullkrug, cosa fare? Ipotesi 4-3-3

Milan, tra campo e mercato: spunta Jackson. Nuovo gioiellino dal Brasile? Parla GanzNella giornata di oggi, sabato 14 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri.

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Temi più discussi: Milan-Alessandria, la rissa di un secolo fa: in campo e tra i tifosi; A Milano, un magnifico pomeriggio tra sport e cultura con i club DCP gemellati con Inter, Juventus e Milan; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Napoli-Milan è Lobotka contro Modric: si incroceranno di nuovo in campo.

Napoli-Milan 1-0: gol e highlights. Politano entra e firma la rete decisivaIl big match del Maradona lo vince il Napoli che batte 1-0 il Milan e lo supera in classifica, riportandosi a -7 dall'Inter capolista. Dopo un primo tempo senza grossi guizzi, nella ripresa Conte mand ... sport.sky.it

Napoli-Milan, intervista a Ottavio Bianchi: «Conte e Allegri: sfida tra maestri»«Napoli-Milan è la madre di tutte le mie sconfitte, la ferita che ancora mi brucia. In quei giorni era la partita più importante del campionato più bello del ... ilmattino.it

Così Altafini sul Milan! Intervistato da Tuttosport, Josè #Altafini ha parlato del Milan e dei suoi problemi: "Non capisco le critiche ad Allegri ha preso una squadra fuori da tutto e l'ha riportata ad essere competitiva. Con questa rosa non poteva fare di più" E - facebook.com facebook

Il #Milan, con poco più di 146.000€, è la squadra più multata della #SerieA. x.com