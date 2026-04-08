Milan | Pulisic nel tunnel zero gol nel 2026 e crisi fisica

Christian Pulisic, attaccante del Milan e della nazionale statunitense, non ha ancora segnato nel 2026. Nonostante un inizio di stagione promettente, l’attaccante si trova in un periodo di assenza dal gol che dura da diversi mesi. Durante l’ultimo incontro, è stato visto nel tunnel dello stadio senza aver partecipato alla gara. Inoltre, si parla di un problema fisico che potrebbe influire sulle sue prestazioni.

Christian Pulisic non trova la rete nel 2026. L’attaccante del Milan e della nazionale statunitense attraversa un periodo di siccità realizzativa che persiste da inizio anno, nonostante un avvio di stagione brillante. Il giocatore ventisetteenne aveva iniziato l’anno con numeri di rilievo, mettendo a segno otto gol e servendo due assist in undici uscite in Serie A. Quell’inerzia si è però interrotta bruscamente con l’ingresso del nuovo calendario. Nelle successive tredici partite di campionato disputate nel corso del 2026, il contributo offensivo dell’americano è calato drasticamente. In questo arco di tempo, Pulisic ha prodotto un unico assist, senza riuscire a sbloccare il proprio contatore reti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milan: Pulisic nel tunnel, zero gol nel 2026 e crisi fisica Al Milan serve il vero Pulisic: nel 2026 è ancora a secco di golLa classifica dei cannonieri rispecchia quella della Serie A: c’è un nerazzurro in fuga e un rossonero che insegue in mezzo ad altri. Nessun gol nel 2026. Screzi e polveri bagnate, il Milan aspetta il vero PulisicLa storia è vecchia quanto il calcio: il Mondiale, nei dodici mesi che lo precedono, finisce spesso per diventare una distrazione. Temi più discussi: Pulisic a digiuno da tre mesi ma non fa drammi: Prima o poi il pallone mi sbatterà sul ginocchio!; SportMediaset: Suola, tunnel ed esterno, Yamal fa impazzire Trevisani: Fermi tutti! Video; Il fattore Pulisic: l’equilibratore di Allegri pronto a spezzare il digiuno contro il Napoli; Rivoluzione per l'attacco del Milan: da Gimenez a Leao, il giornalista fa il punto della situazione. Pulisic a secco da 100 giorni: l’ultimo gol il 28 dicembre contro il VeronaIl momento di Christian Pulisic con il Milan è difficile, il più complicato da quando l'americano veste rossonero. Anche contro il Napoli, da subentrato al posto di Nkunku, il ... milannews.it Pulisic da trascinatore a smarrito: a secco da dicembreLa sconfitta del Milan contro il Napoli non solo riporta i rossoneri di nuovo al terzo posto in classifica dopo 17 giornate di campionato, scavalcati proprio dagli uomini di Antonio Conte, ma fa ... fantacalcio.it Impatto devastante per Alisson Santos contro il Milan, il suo ingresso cambia la partita: che voto date alla sua prestazione - facebook.com facebook Brnovic sicuro su Kostic: "Il Milan l'ha pagato molto meno di quanto gli aveva offerto a gennaio" x.com