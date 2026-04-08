Dopo la recente sconfitta di misura contro il Napoli, il Milan si è trovato in terza posizione in classifica, una posizione che non raggiungeva dalla stagione 20252026. La partita ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, e sono tornate a circolare le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore della squadra. Le polemiche si sono riaccese in modo evidente dopo l'esito della gara.

Dopo la sconfitta di misura contro il Napoli, che ha fatto scivolare il Milan al terzo posto in classifica per la prima volta nella stagione 20252026, si sono riaccese le solite polemiche su Massimiliano Allegri. Critiche sul gioco giudicato troppo prudente, sull’assenza di coraggio in attacco e sulla gestione della partita. Eppure, secondo Stefano Biasin, il dibattito sul tecnico rischia di essere sterile e ripetitivo. Il giornalista, nel suo intervento, ha tagliato corto sulle accuse ricorrenti di «Allegri out» o sul fatto che la squadra «gioca malissimo». «Le solite cose, tutte francamente stucchevoli», ha commentato Biasin, sottolineando che dopo ogni sconfitta torna puntuale il coro contro l’allenatore. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: polemiche su Allegri

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