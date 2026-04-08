Il Milan si prepara a disputare un incontro amichevole in Polonia contro il Manchester United questa estate, oltre alle partite in Australia. La partita rappresenta un test internazionale in vista dell'inizio della nuova stagione. La sfida si svolgerà in territorio polacco e coinvolge due club di fama mondiale. La tournée estiva include anche altri incontri, ma questa partita contro i Red Devils si distingue come una delle più attese.

Non ci sarà soltanto la tournée estiva in Australia nel programma del Milan. Secondo quanto riportato da 'The Athletic', tra gli impegni estivi del Manchester United figura anche un’amichevole contro i rossoneri in programma il 15 agosto in Polonia. Un appuntamento di prestigio che arricchisce ulteriormente la preparazione alla stagione 202627. Ferragosto nell’Europa centro-orientale, dunque, per la squadra rossonera, che una settimana più tardi, nel weekend del 23 agosto, inizierà il proprio cammino in Serie A. La sfida contro il club inglese rappresenterà un banco di prova significativo, utile per testare condizione atletica, assetti tattici e nuovi innesti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, non solo la tournée in Australia: prevista anche un’amichevole in Polonia contro il Manchester United

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Milan, il 15 agosto agosto 2026 amichevole contro il Manchester United in Polonia x.com

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