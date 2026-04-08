Nel mercato calcistico di oggi si parla di interesse per l’attaccante Krstovic e di possibili movimenti in entrata per il club di Milano. Nel frattempo, si sono fatte avanti anche notizie riguardanti una tournée in Australia. La giornata si conclude con alcune indiscrezioni sul trasferimento di un calciatore coreano al club rossonero, mentre si attendono conferme ufficiali.

Dopo la delusione per la sconfitta contro il Napoli, arrivata grazie ad un gol di Politano,il Milan deve rimboccarsi subito le maniche e iniziare a preparare la sfida contro l'Udinese. Nel frattempo, nelle ultime ore sono arrivate diverse notizie di mercato che potrebbero interessare molto al mondo rossonero: non solo Krstovic, ma anche Kim e. Vediamo, nelle prossime slide, le Top News pubblicate sul sito di Pianeta Milan nella giornata di oggi, mercoledì 8 aprile 2026. PROSSIMA SCHEDA Nikola Krstovic è tornato nuovamente nei radar Milan. I rossoneri, che vogliono assolutamente rinforzare il proprio reparto offensivo, stanno seguendo ancora con molta attenzione il classe 2000. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, mercato di fuoco: piace Krstovic. Kim, arriva in rossonero? Intanto spunta l’Australia

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