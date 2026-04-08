Dopo 31 giornate della stagione 20252026 di Serie A, l’AC Milan si colloca al primo posto tra le società con il maggior numero di sanzioni economiche. Secondo i dati ufficiali del Giudice Sportivo, i rossoneri hanno ricevuto un totale di 146mila euro di multe. Questa cifra supera quella delle altre squadre partecipanti al campionato, che ha visto diverse penalizzazioni nel corso della stagione.

Dopo 31 giornate di Serie A 20252026, l’ AC Milan risulta la società più multata del campionato. Secondo i dati aggiornati del Giudice Sportivo, i rossoneri hanno accumulato 146.500 euro di sanzioni, distanziando nettamente il secondo classificato, il Lecce (117.000 euro), e la Roma (93.500 euro). Il totale delle multe distribuite tra tutte le squadre sfiora gli 837.500 euro. La stragrande maggioranza delle sanzioni al Milan – circa 140.000 euro – deriva da ritardi nell’ingresso in campo. L’ultima in ordine di tempo è arrivata proprio dopo la sfida contro il Napoli: 25.000 euro per un ritardo di due minuti all’inizio della partita e tre minuti nella ripresa, aggravato dal principio di “recidiva reiterata continuata”. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: la società più multata del campionato

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